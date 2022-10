A murit dr. Călin Doboș, esteticianul vedetelor Medicul galațean Calin Doboș și-a pierdut viața intr-un accident de motocicleta petrecut pe Podul Basarab din București. Conform informațiilor oferite de polițiștii care au investigat cazul, se pare ca Doboș a pierdut controlul direcției de deplasare a motocicletei pe care o conducea, dupa ce ar fi lovit o bordura in timp ce urca pe podul Basarab. Astfel, a intrat violent intr-un stalp, iar impactul i-a adus sfarșitul. ”La data de 26 octombrie, in jurul orei 12:00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Șoseaua Grozavești. Un barbat in varsta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

