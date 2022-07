Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a retinut un om de stiinta in Siberia, suspectat de tradare de stat pentru ca ar fi colaborat cu serviciile de securitate ale Chinei, au declarat autoritatile regionale si familia barbatului. Inculpatul ar avea cancer in stadiu terminal, a relatat agentia de presa de stat TASS, citata de Reuters,…

- Omul de stiinta rus Dmitri Kolker, care sufera de cancer in stadiu terminal, a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), la Novosibirsk (in Siberia), fiind ridicat direct de pe patul de spital, ca suspect de inalta tradare pentru o presupusa colaborare cu serviciile secrete…

- Serviciul de securitate ucrainean a declarat marti ca a arestat un fost agent KGB sovietic care a ajutat la dirijarea atacurilor cu rachete rusesti care au ucis peste 50 de soldati la o unitate militara din vestul tarii in luna martie, informeaza Reuters.

- Barbatul de 42 de ani din satul Burlanesti, raionul Edinet, care a fost ranit grav in timp ce demola o constructie pe teritoriul unei ferme de vaci, care era parasita, a murit pe patul de spital.

- Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de Regatul Unit de otravirea la Londra, in 2006, a fostului ofiter al serviciilor secrete ruse FSB specializat in crima organizata, Aleksandr Litvinenko, a murit de COVID-19 intr-un spital din Moscova, a anuntat sambata agentia de presa rusa TASS, preluata…

- Fetița de doar 2 anișori, peste care a cazut o creanga uriașa in parcul "Alunelul", a murit pe patul de spital. Informația ne-a fost confirmata de ofiterul de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati.

- Miercuri dimineața in timp ce conducea autoturismul pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, un localnic de 64 de ani a surprins și accidentat o localnica de 71 de ani, angajata in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Din accident a rezultat ranirea pietonului, care a…

- Un copil din Satu Mare in varsta de 1 an si 8 luni a murit la spital, dupa ce a ajuns la unitatea medicala in stare grava, cu mai multe leziuni.Potrivit presasm.ro, cel mic ar fi fost batut de parinti, suferind mai multe leziuni in zona capului si un membru superior fracturat.Cadrele medicale au sesizat…