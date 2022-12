A murit ciobanul român declarat Tezaur Uman Viu! A murit ciobanul roman declarat Tezaur Uman Viu! Cine este Nicolae Pitis și care este povestea care i-a adus aceasta „titulatura” inedita. Unul dintre cei mai cunoscuti interpreti ai cantecului popular specific satului maramuresan arhaic, Nicolae Pitis, a incetat din viata, la varsta de 83 de ani, dupa cum a anuntat primarul orasului Targu Lapus, Mitru Lese. A murit ciobanul roman declarat Tezaur Uman Viu! Octogenarul Nicolae Pitis, care a trait in localitatea Lapusul Romanesc, a fost declarat in anul 2011 Tezaur Uman Viu. El era recunoscut in Romania si in strainatate pentru originalitatea interpretarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

