Cercetatorul francez Luc Montagnier, cel care a descoperit virusul HIV, a murit la varsta de 89 de ani intr-un spital de langa Paris, a anunțat joi primarul din Neuilly-sur-Seine. Recompensat, in 2008, cu premiul Nobel pentru Medicina pentru descoperirea virusului HIV, care provoaca SIDA, cercetatorul Luc Montagnier a devenit ulterior o figura controversata in randul comunitatii stiintifice dupa o serie de declarații antivacciniste. O figura controversata in ultimii doi ani Incepand din 2917, el a facut in mod repetat declaratii impotriva vaccinurilor, iar in ultimii doi ani a susținut ca virusul…