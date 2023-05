Stiri pe aceeasi tema

- Un accident tragic a intristat o țara intreaga, dupa ce Alex a murit intr-un sens giratoriu din Navodari. Tanarul avea doar 23 de ani, iar mașina pe care o conducea s-a distrus complet. Apropiații și familia lui se pregatesc acum sa il conduca pe ultimul drum.

- Finala competiției de antreprenoriat in care tinerii intreprinzatori sunt aduși in fața liderilor de business ai Romaniei revine și anul acesta, intr-un format inedit! Peste 50% din tinerii romani declara ca iși doresc sa inceapa un business, insa doar 2% acționeaza – aceasta este una dintre statisticile…

- Un tanar de 18 ani a murit, iar doua prietene ale lui, in varsta de 17 ani, au ajuns la spital, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un utilaj, pe o șosea din județul Teleorman, informeaza Mediafax.Accidentul a avut loc sambata seara pe DJ 701, in Siliștea Mica, județul Teleorman, intre…

- Lumea sportului e in doliu! O voleibalista in varsta de 18 ani a murit dupa un meci din Liga Campionilor. Tanara s-a stins din viața dupa ce a cazut de la etaj, de la fereastra camerei in care era cazata in Istanbul, dupa un meci din sferturile de finala.

- Pot site-urile de dating sa te ajute sa-ți gasești adevarata dragoste? Este dating-ul online cheia care iți poate deschide ușa spre marea ta iubire? In ultimii ani, relațiile digitale au devenit tot mai populare in Romania, iar site-urile de dating sunt o opțiune preferata de cele mai multe persoane…

- Polițistul care conducea automobilul de model Toyota, ce s-a izbit intr-un troleibuz pe șoseaua Muncești, din capitala, a murit pe patul de spital. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre Diana Fetco, șefa Secției Comunicare și Protocol a Inspectoratului General al Poliției.

- Lumea sportului e in doliu! S-a stins din viața o legenda! Fostul atlet Greg Foster, triplu campion mondial la 110 metri garduri, a murit la varsta de 64 de ani. In anul 2020, acesta suferise un transplant de inima.