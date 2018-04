Familia artistului este ingenuncheata de durere, mai ales ca baiatul era singurul fiu, pe langa alte patru fete. Mihaița era imobilizat la pat, fiind bolnav de tetrapareza spastica. Fiul de 32 de ani al lui Nelu Ploiesteanu era dependent de parinții sai. Mihaita a ramas imobilizat la pat in urma unui vaccin facut in copilarie. In fiecare zi, […] The post A murit baiatul lui Nelu Ploieșteanu! Mihaița avea doar 32 de ani appeared first on Cancan.ro .