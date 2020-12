A murit Alexandru Surdu, președintele secției de Filosofie a Academiei Române A murit Alexandru Surdu. Academicianul in varsta de 82 de ani, s-a stins, sambata, a anunțat Academia Romana, intr-o postare pe Facebook. Alexandru Surdu, unul dintre filozofii de varf ai Romaniei contemporane, s-a nascut la 24 februarie 1938, la Brasov și a fost președintele Sectiei de Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie a Academiei Romane. A studiat mai intai la Facultatea de Constructii Civile si Industriale a Institutului de Constructii din Bucuresti, iar apoi Facultatea de Filozofie pe care a absolvit-o in 1964. In perioada 1969 si 1970 a continuat specializarea in logica simbolica… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

