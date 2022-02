A MURIT ACAD. CRISTIAN DRAGOMIR, FOST RECTOR AL UMF IAȘI Sambata dimineața a murit profesorul universitar doctor Cristian Dragomir, fost rector al Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Avea 81 de ani, arata „Ziarul de Iași”. Nascut la 28 aprilie 1940 la Barlad, prof. univ. dr. Cristian Dragomir a absolvit in anul 1962 Facultatea de Medicina a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași și a devenit doctor in medicina in anul 1974, cu teza intitulata Osteosinteza extraarticulara de col femural. Era specialist in chirurgia oncologica, esofagiana, hepatica, pancreatica, senologica, precum și in cea plastica… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

