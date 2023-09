Stiri pe aceeasi tema

- ✅Suntem incantați sa va informam ca a fost semnat contractul de finanțare aferent Proiectului PNRR, „DOTAREA UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CAMPIA TURZII”. ????Proiectul, in valoare de 7.658.707,64 lei vizeaza achiziționarea de dotari mobilier și elemente digitale (table interactive,…

- Petre Pop, omul din spatele comunicarii PSD Campia Turzii, revenit recent in partid, dupa ce a fost dat afara pentru nereușitele sale, a cultivat o adevarata obsesie impotriva primarului Dorin Lojigan, pe care-l considera vinovat de tot ceea ce se intampla negativ in localitate. Citește și: Avram Gal…

- Marți seara, Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre caderea de la inalțime a unei minore de 1 an, care se afla intr-un imobil din municipiu. Potrivit IPJ Cluj, minora fost transportata la spital, iar in continuare sunt efectuate cercetari sub aspectul infracțiunii…

- Polițiștii au depistat nu mai puțin de 57 de tineri, care intenționau sa intre la festivalul Electric Castle care are loc la Bonțida, in județul Cluj și care aveau asupra lor diverse substanțe interzise (droguri). ”In ceea ce priveste prevenirea si combaterea consumului ilicit de droguri, prin masurile…

- In perioada 18-19 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au desfașurat activitați interactiv-preventive, alaturi de micuții participanți la tabara de vara organizata de Parohiile Ortodoxe nr.2 și 5, din municipiu. In scopul prevenirii victimizarii lor, polițiștii le-au…

- INCREDIBIL…Poliția Locala din Barlad s-a ales cu plangere penala, de la un șofer recalcitrant și nemulțumit ca traficul este restricționat și este nevoit sa aștepte in intersecții! Barbatul de 50 de ani s-a confruntat (luptat-n.r.) cu polițiștii locali chiar in centrul Barladului! Șoferul i-a sfidat…

- Un barbat din comuna Calațele s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere, iar cand polițiștii l-au depistat, a refuzat sustragerea sau prelevarea de mostre biologice, motiv pentru care a fost reținut pentru 24 de ore. La data de 9 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au…

- Polițiștii susțin ca in urma cercetarilor au stabilit ca șoferul autoturismului care a plonjat in Arieș, in cursul zilei de ieri, ar fi un barbat de 83 de ani, din Cluj-Napoca. Citește și: VIDEO – Mașina scufundata in Arieș! Pompierii turdeni cauta daca sunt victime! (UPDATE 3) ”In urma accidentului…