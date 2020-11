Stiri pe aceeasi tema

- Site-ul oficial al Federației Romane de Fotbal a anunțat lotul convocat de Adrian Mutu, selecționerul naționalei de tineret, pentru meciul cu Danemarca, programat pe 17 noiembrie pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Universitatea Craiova trimite doi jucatori sub comanda lui Adrian Mutu: Ștefan Vladoiu…

- Și-a facut singur cadou de ziua lui! Fotbalistul naționalei de tineret a Republicii Moldovei Denis Furtuna a marcat cel mai important gol al carierei, chiar in ziua in care a implinit 21 de ani.

- CFR Cluj l-a imprumutat un sezon pe jucatorul Razvan Andronic la Academica Clinceni, informeaza gruparea ilfoveana, potrivit news.ro.Mijlocasul, in varsta de 20 de ani, a juca campioantul precedent opt meciuri pentru FC Botosani. A marcat o data in victoria cu 2-0 a Botosaniului de pe terenului celor…

- CFR Cluj se va desparți in mod sigur de doi jucatori in cursul zilei. Fundașul Kevin Boli (29 de ani) merge in Turcia, la Samsunspor, in timp ce mijlocașul Catalin Golofca (30 de ani) va fi imprumutat la Sepsi Sfantu Gheorghe. Astazi, la primul dintre antrenamentele programate de Dan Petrescu, Kevin…

- Fotbal IMPRUMUTAT… Campioana Romaniei, CFR Cluj, l-a imprumutat pe Alex Pascanu in Spania, la Ponferradina, echipa din Seguna Division. Nascut la Bogdanesti, Pascanu a debutat la seniori la CFR Cluj, formatie care l-a imprumutat la FC Voluntari. In sezonul precedent, Pascanu a fost imprumutat la FC…

- Adrian Mutu a anunțat convocarile pentru primele sale meciuri oficiale in calitate de selecționer al reprezentativei U21. Pe 4 septembrie, tricolorii U 21 vor intalni Finlanda, in deplasare, iar pe 8 septembrie vor evolua in Malta, in preliminariile EURO 2021. Cei 24 de jucatori din lotul U21 pentru…

- Valentin Costache a deschis scorul în minutul 15, cu un șut din interiorul careului, din pasa veteranului Ciprian Deac. Dupa o prima repriza buna a ardelenilor, Academica Clinceni a egalat imediat dupa pauza, printr-o lovitura de la 11 metri transformata de…