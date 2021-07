Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Prisacariu mai are doar doua luni pana cand iși va strange bebelușului in brațe și e tare nerabdatoare pentru acest eveniment important. Ea a publicat in urma cu puțin timp un clip video cu burtica de gravida in timp ce bebelușul mișca.

- Gabriela Prisacariu a vorbit deschis cu fanii sai, scoțand la iveala cateva aspecte inedite legate de perioada sarcinii. Soția lui Dani Oțil le-a dezvaluit astfel internauților ce probleme de sanatate intampina in prezent, dar și cand va naște mai exact. Iata confesiunea emoționanta a frumoasei blondine!

- Ioan Andone știe cand e rost de bogație, astfel ca nu ii pasa daca incurca chiar și circulația pentru a-și atinge obiectivul. Cel puțin, acest lucru au observat paparazzi SpyNews.ro atunci cand l-au vazut pe celebrul antrenor intr-un cartier de lux de langa Capitala in vederea unei investiții cel puțin…

- Dani Oțil s-a casatorit weekendul trecut cu aleasa inimii lui, Gabriela Prisacariu. Mai mult decat atat, cei doi proaspat casatoriți urmeaza sa devina și parinții unui baiețel, Gabriela Prisacariu fiind insarcinata in șase luni. Ce vrea sa faca Dani Oțil neaparat pana i se naște copilul Dani Oțil a…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au mers astazi in fața ofițerului de stare civila, acolo unde cei doi și-au unit destinele. Spynews.ro va prezinta imagini exclusive de la nunta prezentatorului TV cu viitoarea mama a copilului sau.

- Veste bomba in showbiz! Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se casatoresc chiar in aceste momente. Prezentatorul TV și frumoasa sa iubita au fost surprinși de catre paparazii Spynews.ro in timp ce se pregatesc de zor pentru marele eveniment. Singurele imagini din cea mai importanta zi pentru cei doi!