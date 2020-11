A mai murit încă o victimă a incendiului de la Spitalul din Piatra Neamț Din cei șase pacienți transferați la Iași, doar unul singur mai este internat la Secția exterioara a Spitalului de la Lețcani. Medicii au anunțat ca saptamana aceasta a fost declarat al cincilea deces in cazul victimelor de la Spitalul din Piatra Neamț care au fost aduse de urgența la Iași. Pana acum am ingrijit aproape 4.000 de pacienti bolnavi de COVID-19. Din numarul total, 500 au fost veniti din alte judete sau chiar din alte zone ale tarii. Din nefericire unii au decedat. Am pierdut inca un pacient de la Neamț. Mai avem in ingrijire doar un singur pacient din acel grup. Azi in plenul Consiliului… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

- A murit inca o victima a incendiului din 14 noiembrie de pe Secția ATI a Spitalului Județean Neamț! Pacientul fusese transferat impreuna cu alți cinci bolnavi la spitalul mobil din Lețcani, județul Iași.

- Inca un pacient cu COVID-19 transferat la Spitalul mobil din Leșcani (Iași) in urma incendiului de la Secția ATI a spitalului din Piatra Neamț a murit miercuri. Din cei șase bolnavi transferați atunci la Iași mai este in viața unul singur. „S-a pierdut inca un pacient de la Neamț, mai ingrijim un pacient…

- Cei șase pacienți veniți de la Piatra Neamț, din nefericire, patru i-am pierdut! Erau pacienți cu varste de peste 66 de ani și cu morbiditați și care aveau infecții cu SARS-COV2. Nu era problema unor leziuni care sa se fi datorat unor arsuri. Mai avem inca doi pacienți care sunt in viața și ceilalți…

- In cursul zilei de ieri au mai murit doi pacienți transferați de la Neamț la Iași, in urma incendiului care a distrus doua saloane de Terapie Intensiva la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Astfel, in afara de medicul Catalin Denciu, transferat in Belgia cu arsuri grave, doi pacienți din cei șapte…

- Inca un pacient transferat de la Terapia Intensiva din Piatra Neamt la Iasi, in urma incendiului de sambata, a murit, joi, la Spitalul de la Letcani. Este vorba despre o femeie transferata dupa incendiul care a avut loc sambata in Terapia Intensiva a Spitalului Judetean Neamt. Pana acum zece oameni…

- Este vorba de o femeie de 72 de ani care a fost adusa de urgența la Iași. Pacienta avea mai multe afecțiuni cronice și in ciuda faptului ca s-au facut eforturi considerabile pentru a le salva viețile celor șase persoane, femeia a pierdut lupta cu viața. Nu sunt incantata nici medical nici uman sa anunț…

- Starea de sanatate a victimelor incendiului de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț este in continuare grava. Medicii fac toate eforturile pentru a le salva viețile avand in vedere faptul ca sunt persoane diagnosticate cu COVID-19. Pacienții sunt internați la Secția exterioara de la Lețcani.…

- Medicii trag un semnal de alarma asupra unor aspecte ce țin de masurile de protecție sanitara pentru ca numarul infectarilor este pe un trend ascendent. Doar la Iași au fost tratate mii de cazuri de pacienți diagnosticați cu SarsCov2. La Spitalul de Boli Infecțioase am trecut de un prag, de 3.500 de…