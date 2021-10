Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava a companiei Fly Egypt care efectua un zbor pe ruta Hurghada - Cluj a suferit un incident in timpul operațiunilor de aterizare. La contactul cu solul, pneurile trenului principal de aterizare au explodat și au luat foc, vineri, in jurul orei 19:35.Pasagerii au fost evacuați in siguranțaEchipajul…

