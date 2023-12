Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul roman David Popovici s-a calificat cu al doilea timp in semifinalele probei de 100 m liber, sambata dimineata, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni.Popovici a fost inregistrat cu timpul de 46 sec 70/100, dupa italianul Alessandro Miressi, 46 sec 49/100.…

- David Popovici, 19 ani, s-a calificat, vineri, 8 decembrie, in finala probei de 200 metri liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt (25 de metri), competitie care are loc la Otopeni, cu cel mai bun timp, relateaza agenția News.ro. Finala este programata maine, la ora 18.06.Popovici…

- Sportivul Andrei Ungur a castigat, vineri, medalia de bronz in proba de 100 m spate din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt de la Otopeni.Ungur a fost cronometrat cu timpul 50.04, fiind la egalitate cu italianul Lorenzo Mora.Pe prima treapta a podiumului a urcat francezul Mewen Tomac…

- Sportivul roman Andrei Ungur a castigat medalia de bronz in proba de 100 m spate, vineri seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni, cu timpul de 50 sec 04/100.

- Sportivul Vlad Stancu s-a clasat, joi, pe locul 6 in proba de 1.500 m liber din cadrul Campionatului European de inot in bazin scurt, la Otopeni.Aflat la prima finala la o competitie majora de seniori, Vlad Stancu a inregistrat timpul 14:34.52 min. – nou record national de 18-19+ ani, potrivit FRNPM.…

- Sportivul roman Vlad-Stefan Stancu s-a clasat pe locul șase in finala probei masculine de 1.500 metri liber, in aceasta seara, la Campionatele Europene de inot in bazin scurt (25 metri) de la Otopeni.

- Andrei Ungur a reușit sa se califice joi in semifinalele probei de 100 m spate din cadrul CE de inot in bazin scurt (25 de metri) de la Otopeni. Sportivul in varsta de 25 de ani va lupta pe seara pentru calificarea in marea finala.

- David Popovici se pregatește de Campionatele Europene de inot in bazin scurt de la Otopeni. Inotatorul de performanța a transmis și un mesaj inainte de participarea la Campionatele Europene, competiție care se desfașoara in perioada 5-10 decembrie 2023. Iata ce a transmis inotatorul!