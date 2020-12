A învins coronavirusul, dar nu și bacteriile din spitalele românești Un barbat a murit la 49 de ani, dupa ce s-a negativat la COVID și a luat 4 infecții nosocomiale pe care Spitalul Militar Central nu le-a declarat, scriu jurnaliștii Libertatea. Una dintre bacterii, Acinetobacter, a fost rezistenta la toate antibioticele, cu excepția Colistinului, conform marturiilor personalului medical din spital. In biletul de externare din […] The post A invins coronavirusul, dar nu și bacteriile din spitalele romanești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

