A intrat sau nu? Jucătorii Rapidului au cerut gol! Decizia arbitrilor Rapid a solicitat un gol in minutul 6 al meciului cu FC Argeș. Asistentul Mircea Orbuleț nu a considerat ca mingea a trecut cu toata circumferința de linia porții. La 0-0, Rapidul a avut o șansa mare de gol. Marzouk l-a „culcat” pe Turda, dar șutul lui a fost respins de portarul Greab. In continuare, Latovlevici a ratat intervenția și a trimis cu calcaiul spre propria poarta. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

