- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins cu majoritate de voturi sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Guvernului si Avocatului Poporului asupra legii prin care evazionistii scapa de inchisoare. Proiectul de lege, inițiat de deputatul Catalin Radulescu “Mitraliera”, a fost adoptat…

- „A trebuit sa ne adaptam și noi realitaților acestor vremuri. Efectiv a fost imposibil sa mai organizam evenimente așa cum faceam mai demult, cu un numar foarte mare de spectatori și cu public. Nu ne-au permis normele sanitare și nu am vrut nici noi sa riscam. Am incercat sa ne adaptam, sa ne reorientam”,…

- Curtea Suprema din Coreea de Sud a confirmat definitiv joi condamnarea fostei presedinte Park Geun-hye la 20 de ani de închisoare în rasunatorul scandal de coruptie care a dus la destituirea sa în 2017, relateaza AFP si CNN. Decizia pune capat unui lung proces judiciar care…

- Incarcerat timp de 30 de ani in SUA pentru spionaj in favoarea statului israelian, americanul Jonathan Pollard a ajuns in noaptea de marti spre miercuri in Israel, pe aeroportul Ben Gurion, in apropiere de Tel Aviv, unde a fost intampinat de premierul israelian Benjamin Netanyahu, transmit agentiile…

- La scurt timp de la verdictul final in dosarul Ferma Baneasa, unde Printul Paul a fost condamnat la 3 ani si 4 luni cu executare, iar Remus Truica la 7 ani de inchisoare, Dan Andronic, singurul care a scapat de inchisoare, a precizat ca se retrage."Eu ma retrag. Va urez succes! Doamne ajuta!", a scris…

- Ministerul Justitiei propune Guvernului atacarea la Curtea Constitutionala a modificarii Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca se poate aplica o amenda, dar nu inchisoare in cazul persoanelor acuzate de o evaziune fiscala de pana la 100.000 de euro care…

- Curtea Suprema a Slovaciei l-a condamnat miercuri pe fostul militar Miroslav Marcek, autorul asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, la 25 de ani de inchisoare, transmit DPA si EFE. Decizia este definitiva, a declarat purtatoarea de cuvant a instantei supreme slovace, Alexandra…