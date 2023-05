Stiri pe aceeasi tema

- Florile deosebite de la Gradina Botanica "Alexandru Borza" care fac primavara sa-și faca simțita prezența cu adevarat! Clujenii pot asista la un adevarat spectacol floral in acest sfarșit de saptamana.Clujenii iși pot face planuri pentru o plimbare de relaxare in acest weekend. Gradina Botanica din…

- Imagini de poveste la Gradina Botanica din Capitala. Au inflorit primii copaci de Sakura, cunoscuti ca pomii de cires japonez si care sunt o raritate pe teritoriul tarii noastre. Administratia parcului spune ca arborii au inflorit mai tarziu in acest an, din cauza vremii ploioase.

- Gradina Botanica „Alexandru Borza” din Cluj-Napoca funcționeaza dupa un program normal in perioada Sarbatorilor Pascale. Așadar, clujenii care vor sa admire grația magnoliilor inflorite, o pot face chiar de Paște. Gradina Botanica este deschisa de luni pana duminica, intre orele 09:00 și 19:00,…

- Magnoliile, frumoșii arbori cu flori in nuante irezistibile de roz si mov, au inflorit in Gradina Botanica din Chisinau. Desi ploile si temperaturile scazute din ultima saptamina au cam stirbit din frumusetea copacilor, ei continua sa ramina o atractie pentru vizitatori. Gabriela Suleac, jurnalist tvrmoldova:…

- Gradina Botanica din Cluj-Napoca revine la viața. ”O arie pastrata cu grija in mijlocul Gradinii Botanice ”Alexandru Borza” recreeaza cu mare fidelitate cateva ecosisteme tipice pentru Munții Carpați. Aici, sub razele soarelui de primavara și in preajma ultimelor zapezi, intalnim suprafețe extinse…

- Gradina Botanica „Vasile Fati” din Jibou va gazdui in perioada urmatoare un alt fel de targ cu marțișoare, unul din care nu vor lipsi aranjamentele cu plante insectivore, lalelele inflorite in sera sau alte produse specifice. Targul va incepe la acest sfarșit de saptamana, se va derula in fiecare Weekend…

- In prefectura Shizuoka din Japonia a inceput sa infloreasca sakura. Sute de turiști din toata țara au venit in satul Kawazu, transmite postul de televiziune Izvestia. In total, in zona cresc peste 850 de arbori de sakura. Anul acesta, din cauza vremii calde, florile au inflorit puțin mai devreme decit…