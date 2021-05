Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista la ceas de seara. Protopopul Zalaului, Catalin Lucaci, s-a spanzurat. Vestea a cutremurat toata comunitatea ortodoxa din oraș, și nu numai. Catalin Lucaci s-a nascut la data de 25 aprilie 1977, a urmat Facultatea de Teologie din Oradea, iar in anul 2000 a fost hirotonit preot in Parohia…

- O veste trista a venit, joi, in Salaj. Reptuatul profesor Nistor Bodea a incetat din viața intr-un spital din Oradea. Anunțul a fost facut de soția acestuia, indragita scriitoare Silvia Bodea Salajan...

- Fostul secretar de stat in Ministerul Agriculturii a incetat din viata la varsta de 66 ani. Acesta fusese internat de urgenta la spital, miercuri, insa, din pacate, organismul sau a pierdut lupta cu moartea Potrivit primelor informatii, cauza decesului ar fi „insuficienta multipla de organe”. Adrian…

- Nick Kamen, model si cantaret-simbol al anilor '80, a incetat din viața. Vestea decesului a fost data de prietenul sau, Boy George. Londonezul a fost comparat cu Elvis. Nick Kamen avea 59 de ani, iar boala...

- Veste trista pentru credincioși dupa trecerea in neființa a unuia dintre cei mai iubiți duhovnici, parintele Daniil de la Manastirea Frasinei. Acesta s-a stins in timpul slujbei de Inviere, in timp ce le povestea celor veniți la biserica despre patimile și Invierea Domnului. Vestea morții parintelui…

- Parintele Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie din Bucuresti a spus la denia de miercuri seara ca evenimentele descrise in evanghelia zilei ne arata ca „nu suntem aruncați in lume, pur și simplu fara o noima, ci ca viața noastra, ființa noastra, odata ce ne-au fost daruite de Dumnezeu, au…

- In noaptea de 10/11 aprilie 2021 s-a stins din viața fostul consilier județean, profesorul Ban Vasile. Nascut la 13 martie 1961 in Leordina (Maramureș), profesorul Ban Vasile a absolvit Școala Generala din localitate. A urmat Liceul Pedagogic din Sighetu Marmației (1979), Universitatea București, Facultatea…

- Corina Țucudean, fiica cunoscutului om de afaceri Gheorghe Cozma, soția fostei glorii a Batranei Doamne, Marius Țucudean și mama a fotbalistului George Țucudean, a incetat astazi din viața. Ea a pierdut lupta cu o groaznica boala incurabila. Corina Țucudean era administrator al cunoscutei firme aradene…