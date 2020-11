Veștile triste se țin lanț in ultima vreme și tot mai mulți campineni pierd lupta pentru viața. Robert Catalin Panescu a decedat duminica, 29 noiembrie 2020, la Secția ATI a Spitalului Municipal Campina, in urma unor complicații survenite pe fondul infectarii cu noul coronavirus. Avea 49 de ani... Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!