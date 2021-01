A început şi în Prahova cea de-a doua etapă de vaccinare împotriva coronavirusului! In judet au ajuns peste 10.500 de doze de vaccin Nicoleta Dumitrescu Ieri dimineața, și in Prahova a debutat a doua etapa in cadrul campaniei de vaccinare impotriva Covid-19. In cadrul acesteia se pot imuniza persoanele cu varsta peste 65 de ani, cele cu boli cronice, indiferent de varsta, precum și personalul – cheie care desfașoara activitați in domenii esențiale, acțiunea desfașurandu-se in paralel cu vaccinarea personalului medico-sanitar. In județ, pentru a doua etapa de vaccinare au fost amenajate noua centre cu 15 fluxuri (puncte ) de vaccinare, cele mai multe – patru – fiind la Ploiești.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

