A început Săptămâna Mare. Care este semnificaţia fiecărei zile Crestinii ortodocsi intra de astazi in Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, fiind totodata ultima saptamana din postul Sfintelor Paste, saptamana in care, potrivit traditiei, postul si rugaciunea se intensifica pentru a primi cum se cuvine bucuria Invierii. Totodata, Saptamana Mare mai este cunoscuta si sub denumirea de Saptamana Deniilor, in care crestinii merg seara la biserica, cel putin incepand din Miercurea Mare. Ce slujbe se savarsesc in biserici si ce superstitii exista Astazi, in prima zi a saptamanii, se citeste, mai inainte de toate, istoria lui Iosif cel preafrumos, patriarhul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

