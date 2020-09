A început reabilitarea scărilor din Valea Cetății La inceputul acestei luni au inceput lucrarile de reabilitare a scarilor de acces catre blocurile din zona strazilor Molidului și b-dul Valea Cetații. Avand in vedere numarul mare de scari, aproximativ 25, și lungimea lor, unele ajungand și la 50 de trepte, in acest moment, 5 echipe lucreaza la reabilitarea lor și la repararea balustradelor. „In urma cu aproximativ 2 saptamani am dat ordinul de incepere a lucrarilor de reabilitare a tuturor scarilor cuprinse intre strada Molidului și strada Valea Cetații. Este vorba de scarile care fac legaturile intre blocuri și accesul la strazi. Avand in vedere… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

