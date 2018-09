Stiri pe aceeasi tema

- Mediul de a afaceri bihorean nu ramane indiferent la apelul lansat pentru donarea de fonduri in scopul refacerii imobilului de patrimoniu mistuit de flacari. Uniunea Naționala a Patronatului Roman, prin membrii sai, a reacționat rapid la apelul facut de președintele Ioan Lucian pentru sprijinirea…

- Institutia Prefectului Bihor a dat publicitatii primele imagini din interiorul Palatului Episcopal din Oradea. Cladirea a fost mistuita de un putermnic incendiu izbucnit in seara zilei de 25 august. “Gandurile și rugaciunile noastre sunt indreptate acum catre Episcopia Greco-Catolica. Dupa cum credem…

- Dupa incendiul devastator de sambata seara, reprezentantii Episcopiei Greco Catolice din Oradea se gandesc deja la refacerea cladirii. Iar Alexandru Pugna, secretar de stat in Ministerul Culturii, vorbeste despre necesitatea unui proiect de finantare si indeamna la unitate indiferent de confesiune,…

- Alexandru Pugna, secretar de stat in cadrul ministerului Culturii si Identitatii Nationale, a declarat duminica pentru News.ro ca institutia se va implica, prin Institutul National al Patrimoniului, in reabilitarea Palatului Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, clasat monument de arhitectura de…

- "Este extrem de dureros ceea ce s-a intamplat astazi in Oradea. Si pentru ca suntem in Anul Centenarului, poate Dumnezeu ne-a dat acest semn: Sa fim mai uniti! Cred ca este momentul in care trebuie sa intelegem acest lucru. As vrea sa fac un apel catre toti romanii, indiferent de confesiunea pe care…

- O inregistrare realizata cu drona arata dezastrul provocat de incendiul care a cuprins Palatul Episcopal Greco-Catolic din Oradea . Inregistarea a fost realizata cand flacarile inca nu erau complet stinse. In imagini se vede ca acoperișul Palatului Episcopal a fost complet distrus, iar focul s-a extins…

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta seara la cladirea fostei Biblioteci Județene, actualul Palat Episcopal, din Piața Unirii din Oradea. Focul a pornit de la acoperiș și s-a intins la intreaga cladire. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de pompieri care se lupta cu flacarile…

- Un incendiu violent a cuprins sediul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea. Flacari uriașe au devastat acoperișul Palatului Episcopal din Piața Unirii. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul. Focul a cuprins tot acoperișul Palatului Episcopal din Oradea, iar unul dintre turnurile cladirii, de…