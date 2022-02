A început războiul în Craiova. Ținta: locurile de parcare A inceput razboiul, dar nu in Ucraina cu Rusia in postura de atacator, ci in Craiova, cu Poliția Locala in ofensiva. Ținta: parcarile neregulamentare. In colimator au intrat cateva strazi din cartierul 1 Mai, unde mașinile ocupa integral trotuarele extrem de generoase. O situație care poate atrage, insa, sancționarea proprietarului. De cateva zile, craiovenii care locuiesc in cartierul 1 Mai pe strada Dr. Victor Gomoiu și strazile adiacente sunt intr-o mare dilema. Nu mai știu unde sa-și lase mașinile. Pentru ca parcarile dintre blocuri sunt pline, mulți șoferi parcheaza pe trotuar, profitand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden si-a dat OK-ul ca trupele americane sa descinda in Romania. Totul, in contextul tensiunilor Ucraina – Rusia. Președintele american a aprobat miercuri, in mod oficial, trimiterea de trupe americane in Europa de Est, inclusiv deci in tara noastra. Aproximativ 2.000 de soldați americani vor ajunge…

- Rusia ar putea desfasura un ''evantai larg'' de acte violente contra Ucrainei, a sustinut vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, care a subliniat insa ca ramane deschisa posibilitatea negocierilor si a convorbirilor de pace, informeaza AFP. Intr-o conferinta organizata de grupul…

- Liderul Alexander Lukașenko a declarat vineri ca razboiul va izbucni doar daca Belarus sau Rusia vor fi atacate direct. Președintele a facut aceste remarci intr-un discurs adresat parlamentarilor și oficialilor. Moscova și Minsk urmeaza sa organizeze luna viitoare exerciții comune in Belarus, in nordul…

- Mitropolia Basarabiei urmarește cu ingrijorare situația de la granițele Ucrainei, unde pacea este fragila, transmite IPS Petru. „Tensiunea din imediata apropiere a Republicii Moldova amenința nu doar Ucraina, ci și intreaga Europa, ce doar de curand a rupt cortina de fier trasata dupa cel…

- Ucraina are o strategie de aparare a Cernobilului si zonei sale de excludere pentru ca, in ciuda radioactivitatii ridicate, se afla pe drumul cel mai scurt dintre Rusia si Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unui reportaj New York Times.

- Departamentul de Stat al SUA a ridicat luni, 20 decembie 2021, nivelul de avertizare pentru calatoriile in Ucraina la nivelul 4 din cauza rapoartelor ca Rusia planuiește o acțiune militara semnificativa impotriva Ucrainei. „Departamentul de Stat continua sa sfatuiasca cetațenii americani sa…

- Azi, Rusia a anunțat ca a inceput exercițiile militare regulate de iarna in districtul sau sudic, care in mare parte se invecineaza cu Ucraina. Acolo, nu mai puțin de 10.000 de soldați s-au mutat mutat pe terenurile de antrenament din zona. De altfel, de cateva saptamani, oficialii americani, ai NATO…

- In timp ce Rusia iși desfașoara trupele in sudul țarii, la granița cu Ucraina, pentru exercițiile militare de iarna, la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in Parlament ca nu se teme sa poarta discuții directe cu Vladimir Putin. „Nu putem opri razboiul fara negocieri directe cu Rusia”,…