- Toata lumea vrea sa știe cum va fi cum va fi vremea in Noaptea de Inviere, in București și in țara, iar meteorologii au oferit toate detaliile. Astfel, Vremea va fi calda de Paste, inclusiv in noaptea de Inviere, valorile termice maxime urmand sa ajunga la 23-24 de grade Celsius, mai scazute in zona…

- Vremea va fi deosebit de rece in Capitala in perioada urmatoare, cand temperaturile maxime se vor situa in jurul valorii de zero grade Celius, iar minimele vor cobori la minus patru grade Celsius. Luni, incepand cu ora 15, Primaria Capitalei organizeaza un comandament de iarna.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un comandament de iarna la Primaria Capitalei, de la ora 15:00, urmare a fenomenelor meteorologice inregistrate inca de duminica in București. „Avand in vedere fenomenele meteo inregistrate in Capitala și avertizarile emise de meteorologi, Primarul General,…

- PROGNOZA METEO BUCURESTI, 18.03.2018 ORA 12 - 19.03.2018 ORA 08 Vremea se va raci accentuat. Temperatura aerului va continua sa scada, astfel ca minima nopții se va situa in jurul valorii de -5 grade. Cerul va fi noros si vor fi precipitatii, moderate cantitativ, la inceput sub forma de ploaie…

- Primaria Capitalei anunta ca a demarat o actiune de inventariere a gropilor de pe strazile din Bucuresti, acestea urmand sa fie asfaltate provizoriu pana cand vremea va permite efectuarea lucrarilor de refacere a carosabilului.

- Cand incep ploile si ninsorile / PROGNOZA METEO pentru sfarsitul saptamanii Valorile termice vor continua sa creasca vineri si se vor situa cu mult peste mediile climatologice ale perioadei, cu maxime intre 5 si 14 grade si minime intre -1 si 9 grade, mai scazute doar in estul Transilvaniei. Vineri…

- Vremea schimba foaia incepand de duminica! Meteorologii revin cu prognoza actualizata, in Bucuresti si in tara. Cand revin ninsorile. Cum va fi vremea Joi, 1 februarie 2018 Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14…

- Valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase, anunța meteorologii. IN TARA- Vremea se va mentine rece in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii, unde local va fi ger, dar in celelalte zone valorile termice vor fi mai…