Stiri pe aceeasi tema

- Compania Blue Air, prin Presedintele Consiliului de Administratie Oana Petrescu, sustine ca a aflat din presa despre amenda ANP si contesta cifrele invocate de institutie. „Nu este firesc sa aflam asa ceva din presa. Tocmai am verificat, societatea nu a primit nici o comunicare in acest sens de la ANPC.…

- Peste 60% dintre consumatorii de retail din intreaga lume estimeaza ca vor creste si mai mult costurile vietii in urmatoarele sase luni, potrivit celui mai recent indice EY Future Consumer Index (FCI), remis, luni, AGERPRES. Consumatorii din intreaga lume se pregatesc sa se retraga pentru o lunga perioada…

- Cine vrea sa se bucure de un sejur pe litoralul romanesc anul acesta trebuie sa scoata mai mulți bani pe litoral. Un operator privat din zona Mamaia Nord-Navodari a scos la inchiriat fașia de nisip dinaintea primului rand de șezlonguri de pe plaja pe care o administreaza, iar locurile sunt inchiriate…

- Prețurile locuințelor din București sunt printre cele mai accesibile la nivelul Uniunii Europene (UE), releva unui raport realizat de compania de consultanța imobiliara SVN Romania pe baza statisticilor oficiale ale Eurostat și a datelor referitoare la salariile medii la nivel național și prețurile…

- Cunoscuta agenție de turism romaneasca amendata de ANPC cu 90.000 lei. Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor a verificat respectarea prevederilor legale, in domeniu, la 7 agenții de ca urmare a numarului insemnat de reclamații primite, pe aceasta tema. ” De-a lungul anilor, am facut dese avertizari…

- Guvernului lucreaza la o ordonanța de urgența prin care sa amendeze firmele care cresc nejustificat prețurile in situatii de urgenta.Comerciantii care ar putea primi amenzi de la la 0,1% - 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii, dar nu mai putin de 10.000 lei pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) continua, in aceasta perioada, supravegherea pieței, in contextul intesificarii comercializarii produselor preferate de romani, in perioada premergatoare sarbatorilor pascale. Astfel, la nivelul intregii țari, conform tematicii specifice…

- Cresterea preturilor la alimente este mai accentuata in aceasta perioada si din cauza sarbatorilor de Paste, crede Marcel Ciolacu. Presedintele PSD spune ca vanzatorii profita de aceasta sarbatoare importanta pentru a face specula si ca preturile se vor aseza dupa Inviere.Presedintele PSD, Marcel Ciolacu,…