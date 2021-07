Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Viktor Orban, 58 de ani, prim-ministrul Ungariei, nu va asista la meciul cu Germania de la Euro 2020. Politicianul de la Budapesta iși exprima astfel dezacordul cu privire la inițiativa omologilor sai din Bavaria pentru ultima partida din grupa F, aceea de a ilumina Allianz Arena in culorile LGBTQ.…

- Fazele superioare ale Campionatului European de Fotbal U21, desfasurat in Ungaria si Slovenia, vor fi transmise in direct si in exclusivitate de TVR 1 si TVR 2, in perioada 31 mai - 6 iunie, potrivit news.ro. Franta, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Portugalia, Tarile de Jos si Croatia…

- • Țara noastra, pe ultimul loc in Europa In Europa, pacienții pot aștepta intre 4 luni și 2 ani și jumatate pentru a avea acces la același medicament de ultima generație, in funcție de țara, iar Romania se afla pe ultimul loc in acest clasament, arata studiul anual al Federației Europene a Industriilor…

- Romania ocupa ultimul loc intr-un clasament european care prezinta accesul cetațenilor la medicamentele noi, conform studiului anual al Federației Europene a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice (EFPIA) – Patients WAIT survey – , realizat in parteneriat cu IQVIA. Studiul arata ca in Europa pacienții…

- In 2019, 46% din populația UE locuia in apartamente, in timp ce puțin peste o treime (35%) din populație traia in case decomandate și aproape o cincime (19%) locuia in case semidecomandate sau terase. potrivit unei analize Eurostat. Apartamentele au devenit cel mai comun tip de reședința in 14 state…

- Țarile europene se REDESCHID incet, pentru cei vaccinați. Concert cu 5.000 de oameni, fara nicio restricție, in UK Dupa modelul Israelului, țari precum Ungaria, Germania, ori Marea Britanie, redeschid tot mai multe servicii pentru cei imunizați. Iar guvernul de la Londra le da britanicilor motive sa…

- Peste 63,6% dintre romani considera ca Ungaria se amesteca intr-un mod nepermis in treburile interne ale Romaniei, iar si mai multi (66,2%) cred ca vecinii din Vest actioneaza pentru dezlipirea Transilvaniei de Romania, se arata intr-un sondaj realizat de LARICS. Printre organizatiile si tarile in care…