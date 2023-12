Stiri pe aceeasi tema

- Prezent, sambata, la un targ de produse traditionale din Capitala, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a facut noi precizari cu privire la cresterea si taierea porcilor in Romania, precum si despre preturile alimentelor de baza. Citește și: INFOTRAFIC. Recomandari pentru cei care se intorc din minivacanta…

- Pomul de Craciun este punctul central al fiecarei case in perioada sarbatorilor. Dar cum sa impodobești bradul de Craciun ca sa arate cat mai elegant? Specialiștii in decorațiuni ne invața cum sa facem ca bradul sa arate cat mai bine. Pași de urmat pentru un brad de Craciun elegant Construiește un concept.…

- Renumitul artist roman Ștefan Banica Jr. vine la Chișinau. Interpretul va fi printre invitații speciali la spectacolul muzical artistic ce se va desfașura in Piața Marii Adunari Naționale pe 23 decembrie, atunci cand va fi dat startul sarbatorilor de iarna in capitala și va fi inaugurat Pomul de Craciun.…

- Cat costa brazii de Craciun in 2023? Aproximativ 25.000 de pomi scoși la vanzare de Romsilva anul acesta Cat costa brazii de Craciun in 2023? Aproximativ 25.000 de pomi scoși la vanzare de Romsilva anul acesta Aproximativ 25.000 de brazi de Craciun vor fi scosi la vanzare in sezonul sarbatorilor de…

- Doar cateva zile ne mai despart de sarbatorile de iarna, iar din casa nu poate lipsi bradul de Craciun. Romanii au inceput sa se pregateasca, insa au ramas uimiți cand au vazut ce preț are un brad anul acesta. Prețul unui brad artificial de Craciun in 2023 Nu exista Craciun fara brad, insa prețurile…

- Mai este mai bine de o luna pana la Craciun dar comercianții au aparut deja cu primii brazi naturali spre vanzare. In Dedeman Turda spre exemplu au aparut brazii ecologici la ghiveci, pe diverse sortimente, cu inalțime variabila și prețuri pe masura. Partea buna este ca apoi bradul poate fi replantat…

- Florin Tanasescu Mitu era bun la toate. Vara, cand nadusea si termometrul, se-nvartea precum capiatul. Da’ racorea atmosfera, ce mai tura-vura! Sosirea toamnei l-a lasat fara munca. Se simtea fara rost. Si prost! Pana-a cazut bruma si a avut loc Adunarea „Asociatiei Proprietarilor care tremura sub plapuma”.…