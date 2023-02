Stiri pe aceeasi tema

- Distributia cardurilor de energie a inceput, astazi, in sapte judete din tara, respectiv Alba, Arges, Teleorman, Bacau, Bihor, Ilfov si Capitala, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos. In total, miercuri vor fi distribuite 362.000 de carduri de energie, iar maine vor pleca alte 132.000…

- La data de 28 decembrie 2022, sub coordonarea Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.G.P.R., sunt puse in aplicare 153 autorizatii de perchezitie domiciliara, la domiciliile unor persoane, sedii sociale si puncte de lucru ale societatilor comerciale din Bucuresti si judetele…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de aproape 190 milioane de lei pentru 66 de teatre, opere și filarmonici din Romania care funcționeaza in subordinea a 42 de unitați administrativ-teritoriale din 32 de județe – anunța ministrul Cseke Attila.…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii DIICOT din Bacau efectueaza, miercuri, 32 de perchezitii domiciliare in judetele Harghita, Galati, Constanta, Ialomita, Dambovita, Arges, Valcea, Mures, Alba, Bihor, Ilfov si in Bucuresti, intr-u ...

- Social Ajutoare de urgența pentru sprijinirea a 232 de familii și persoane singure cu probleme sociale grave, inclusiv din Teleorman noiembrie 15, 2022 15:37 Guvernul a aprobat saptamana trecuta acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 995.500 lei pentru sprijinirea a 232 familii și persoane…

- Suprafata totala afectata de seceta a ajuns la 1.057.207 hectare. 38 de judete au raportat culturi afectate de seceta, a anuntat luni Ministerul Agriculturii. Cele 38 de județe care au raportat culturi afectate de seceta sunt Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Braila, București, Buzau,…