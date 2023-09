Stiri pe aceeasi tema

- Curge primul must de anul acesta. Se intampla la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultura Pietroasele, din județul Buzau, unde se produce Tamaioasa cea mai aromata. Zilierii au intrat deja la cules in vie, pentru a aduna strugurii mari și zemoși. Pot caștiga și 200 de lei pe zi

- Comisia Europeana estimeaza producția romaneasca de porumb, in acest an, la aproape 12 milioane de tone, plasand Romania pe primul loc in UE, in fața Franței. Reprezentanții Forumului Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), susțin, insa, ca estimarea este nerealista. Potrivit prognozelor…

- Departamentul Agriculturii al Statelor Unite nominalizeaza Romania ca fiind una din țarile unde s-a inregistrat o producție mai mica de grau și porumb. In raportul sau lunar privind cererea și oferta mondiala de cereale, Departamentul Agriculturii al Statelor Unite (USDA) și-a redus prognoza fața de…

- Productia de cereale a Ucrainei din acest an putea sa ajunga la 50-55 milioane de tone, comparativ cu o recolta de 53 milioane de tone in 2022, a declarat marti ministrul adjunct al Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit lui Taras Visotki, o productie mai buna…

- Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare Agricola Turda a publicat oferta de semințe pentru toamna anului 2023. Anul acesta, graul de toamna se vinde intre 2,07 și 2,29 lei per kilogram, iar triticale cu 2,72 de lei per kilogram. Ca de obicei, SCDA ofera diferite discounturi pentru cantitați mai mari. Mai…

- Moldova ar putea obține o recolta mare de struguri de masa pentru al doilea an consecutiv. Potrivit experților Asociației Producatorilor și Exportatorilor de Struguri din Republica Moldova, pina la mijlocul lunii iulie, starea majoritații plantațiilor de struguri de masa din țara poate fi evaluata ca…

