- CNAIR a emis ordinul de incepere al lucrarilor și predarea amplasamentului pentru construcția Variantei de Ocolire Timișoara Sud, contract in valoare de peste 272 de milioane de lei, potrivit Mediafax.“Astazi am emis ordinul de incepere al lucrarilor și predarea amplasamentului pentru construcția…

- Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru proiectarea și execuția variantei de ocolire Timișoara Sud, in lungime de aproape 26 de kilometri, potrivit Mediafax.Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța ca joi Ministerul Transporturilor…

- Prima grinda de beton a noului pod peste raul Bega a fost ridicata pe traseul principal al viitoarei șosele de centura a capitalei districtului Banatului Central.a Anul trecut, compania sarba Bauwesen a inceput construcția unui pod peste Canalul Bega la Becicherecu Mare (Zrenjanin) din Banatul Sarbesc,…

- Orasul Wuhan din China, centrul unui focar de coronavirus nou, va construi al doilea spital dedicat tratarii pacientilor infectati cu acesta, relateaza sambata Reuters care citeaza People's Daily.Constructia spitalului, care va fi dotat cu 1.300 de paturi, este programata sa dureze o jumatate de luna,…

- Contractul pentru construcția unui modern complex sportiv in orașul Sangeorz-Bai, investiție ce depașește doua milioane de euro, a fost semnat la inceputul acestei saptamani, astfel ca lucrarile urmeaza sa inceapa in primavara acestui an. Deputatul Daniel Suciu este cel care a anunțat semnarea contractului.…

- CNAIR SA anunta ca a semnat contractul "Supervizarea proiectarii si executiei Variantei de ocolire Timisoara Sud" cu Asocierea Ventra Project Management SRL - UTIBER Kozuti Beruhazo Kft. Lucrarile vor fi executate de Tirrena Scavi SpA, in cadrul unui proiect in valoare de peste 270 de milioane de lei.

- Demararea lucrarilor la centura sud de ocolire a Timisoarei nu a demarat nici acum, desi contractul este acordat, iar constructorul stabilit. Pentru a „stimula” realizarea investitiei, Nicolae Robu se ofera sa fie consultantul care sa puna presiune pe cei de pe santier. Desi nimeni nu i-a solicitat,…