Cel mai mare festival din lume dedicat muzicii clasice, teatrului si operei, care anul acesta aniverseaza 100 de ani de la infiintare, a inceput in acest weekend la Salzburg, in mijlocul unor puternice masuri de protectie impotriva noului coronavirus, relateaza duminica AFP. Festivalul a fost inaugurat sambata de reprezentatia operei "Elektra" de Richard Strauss, in regia polonezului Krzysztof Warlikowski, si a piesei de teatru "Everyman", jucata in fiecare an de la infiintarea evenimentului. Piesa urma sa se desfasoare in piata Catedralei din Salzburg, dar o furtuna a obligat tinerea spectacolului…