Stiri pe aceeasi tema

- Franța se pregatește pentru a doua faza de relaxare, care va incepe pe 2 iunie. Unul dintre cele mai așteptate anunțuri facute de premierul Edouard Philippe este legat de deschiderea restaurantelor și a teraselor.

- Intrebat ce masuri de relaxare ar putea fi luate de 1 iunie, Ludovic Orban a explicat ca "s-ar putea relua activitati unde exista un risc limitat de raspandire a virusului". "Va dau doua exemple. Terasele. Sunt in aer liber, dar cu niste masuri de protectie care sa fie gandite foarte bine.…

- A fost cutremur in judetul Buzau.Un seism cu magnitudinea de 2.5 grade a fost inregistrat de aparatura Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in judetul Buzau, la ora 00:31 ora locala a Romaniei . Potrivit INFP cutremurul a avut loc la coordonatele Lat 45.3968deg;N ;…

- Profesorul dr. Irinel Popescu a explicat, la Academia de Sanatate, ca in funcție de categoria de persoane in care poți fi incadrat ca stare de sanatate și varsta, relaxarea trebuie privita altfel. „Toata lumea vorbește de relaxare. Am trecut cumva prin epidemie, așa cum am trecut, personal eu consider…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca romanii s-au comportat responsabil in perioada starii de urgenta, iar problema sunt guvernantii depasiti de situatie, care iau decizii proaste, tardive si contradictorii, precizand ca aceste balbaieli vor costa Romania zeci de mii de locuri de munca,…

- A sosit si clipa asteptata de constanteni, dar si de toti romanii.Constantenii nu au mai avut rabdare si au iesit din case, la miezul noptii, imediat dupa expirarea starii de urgenta.Daca pana acum orasul a fost marcat de liniste, la miezul noptii, a fost cuprins in scurt timp de agitatie. Soferii au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.0 grade a fost inregistrat, in judetul Mehedinti, la ora 00:01:36 ora locala a Romaniei . Epicentrul a fost localizat la coordonatele Lat 45.0198deg;N Lomg 22.7302deg;E, la opt kilometric adancime. Cutremurul s a produs la 115 km NV de Craiova, 141 km SV de Sibiu, 143…

- Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul si gura acoperite cu masti de protectie sau alte materiale textile, au decis membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Potrivit prefectului judetului Vaslui, Mircea Gologan, masura va…