A ieșit la iveală cum și-a bătut joc Putin de soldații săi Serviciile secrete ale Kievului descriu cum si-a batut joc Putin de soldații sai. Inainte de invazie, Putin s-a consultat pe indelete cu seful Statului Major, Valeri Gerasimov, si cu ministrul Apararii, Serghei Soigu, si „a amanat ofensiva de trei ori”, cel mai recent, la mijlocul lunii februarie, a scris Skibitki, pe site-ul de informatii militare, relateaza Ukrinform, potrivit epicnews.ro . S-a aflat cum și-a batut joc Putin de soldații sai, serviciile secrete ruse fiind cele care l-au impins pe Gerasimov sa invadeze Atunci, serviciile ruse ale FSB „au fost cele care l-au impins pe Gerasimov… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

