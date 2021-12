Stiri pe aceeasi tema

- Doi gorjeni din Licurici, mama si fiu, au ajuns marti noaptea in arestul Politiei, dupa o perchezitie efectuata de oamenii legii acasa la acestia. Mascatii au descoperit aici nu mai putin de 4500 de petarde care in nici un caz nu urmau sa fie folosit...

- Cristian Țanțareanu a fost infectat cu virusul SARS-COV-2. Deși este vaccinat cu schema completa, afaceristul in varsta de 77 de ani a ajuns de urgența la spital, din cauza comorbiditaților prezente. Celebrul om de afaceri este extrem de revoltat pe toți care dezinformeaza populația in privința Covid-19…

- Oamenii legii au efectuat trei percheziții domiciliare, in orașul Cernavoda, la locuințele unui barbat de 34 de ani, banuit de trafic de droguri de risc și de mare risc.In urma perchezitiilor, au fost gasite o cultura outdoor de canabis, constituita din aproximativ 100 de kilograme de substanța vegetala…

- Mircea Berceanu este un tanar de 18 ani care a fost abandonat la nastere, alaturi de fratele lui geaman. Inima rece a mamei care le-a dat viata nu a fost domolita nici primul lor planset, nici de ochii lor calzi sau de pielea lor fina care mirosea a lapte. Nimic nu a facut-o sa ii tina langa ea. S-a…

- „A venit, a venit toamna”, exact așa cum se spunea intr-un șlagar cunoscut. Nu doar carantina parțiala sau totala (in unele orașe) ne ține in case, ci și vremea „cainoasa”. Octombrie parca ar fi noiembrie spre decembrie, cu frig și ploaie mocaneasca, așa ca trebuie sa gasim lucruri pe care... The post…

- CS Minaur s-a calificat fara prea mari emoții in turul doi al EHF European Cup, reușind sa invinga pe bulgarii de la Lokomotiv Gorna Oriahovița. In urma tragerii de la sorți, echipa din Baia Mare va juca impotriva echipei din Israel, Hapoel SP Ashdod HC. Potrivit csminaur.ro, in urma discuțiilor purtate…

- In etapa a patra a Ligii I de fotbal feminin, Politehnica Timișoara a intalnit in deplasare echipa Fotbal Feminin Baia Mare pe Stadionul Central Recea. A fost un meci cu multe faze de poarta și goluri frumoase, iar dupa victoria cu 4-1 cele trei puncte puse in joc vin in Banat. Meciul a inceput cu ...…

- Centrul Culturii Traditionale Maramures a publicat marturia maramureșencei Elena Opriș din Breb despre cum era școala in anii 70 in satele din județ. Printre altele, femeia spune ca in acea vreme, copiii nu aveau ghiozdane, ci doar o traistuța. „In 74 am mers in clasa I și in 81 am terminat clasa a…