A furat o căruţă de ştiuleţi din lanul vecinului Un satean din Andrieseni a dat cu subsemnatul la sectia de politie dupa ce a furat o jumatate de tona de stiuleti de porumb de pe terenul unui vecin. La mijlocul acestei saptamani, barbatul in varsta de 49 de ani s-a urcat in caruta si a plecat la camp pentru a culege porumbul. Ieseanul a ales sa isi desfasoare activitatea nu pe terenul propriu, ci pe proprietatea unui consatean. Mai mult de jumatate de zi a fost plecat ieseanul la cules de porumb, pana in momentul in care a fost prins chiar de catre proprietarul terenului. El a fost cel care a alertat oamenii legii de la postul de politie din… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cu varsta de 29 ani a fost reținut de catre ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție a sectorului Centru, din capitala, fiind suspectat de savarșirea unui furt.

- Un barbat in varsta de 29 ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat de savarșirea unui furt.Despre ilegalitatea comisa, poliția a fost sesizata de catre victima, precum ca, un individ ar fi patruns intr-un oficiu amplasat pe strada Melestiu, de unde a sustras un

- CHIȘINAU, 14 iul - Sputnik. Trei barbați au fost reținuți de oamenii legii, fiind banuiți de șantaj. Mai exact, indivizii ar fi extorcat 10.000 de euro de la o persoana pentru o datorie inventata. © Photo : Poliția Republicii MoldovaCereau mii de euro fara motiv. Trei barbați reținuți pentru…

- Peste 135 de incalcari admise de concurenții electorali au fost sesizate de oamenii legii. Anunțul a fost facut astazi de Marin Maxian, șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție, in cadrul unui briefing de presa.

- F. T. Ieri, cel de-al doilea individ care s-ar face vinovat de furt de componente auto dintr-un autoturism parcat in Ploiesti a fost prins si arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta era cautat de catre politistii prahoveni inca din dimineata zilei de sambata, 3 iulie a.c. Reamintim ca, atunci, oamenii…

- Actiune desfasurata de Sectia 5 Politie. Amenzi in valoare totala de 18.000 de lei. La data de 29 iunie, in intervalul orar 09.00 13.00, politisti din cadrul Sectiei 5 au desfasurat o actiune pe linia verificarii respectarii prevederilor Legii 333 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Craiova a fost prins in București la Piața Romana, avand asupra lui o sacoșa de rafie in care transporta suma enorma de 320.000 de euro. Acesta a atras atenția oamenilor legii in urma unui incident suspect, acela ca a aruncat un plic alb intr-o alta mașina paralela,…