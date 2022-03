A fost trucată „scena” Will Smith&Chris Rock? Cristian Tudor Popescu crede că da! Cristian Tudor Popescu s-a aratat nemulțumit de Gala Premiilor Oscar din acest an. In opinia sa, evenimentul nu mai are atat de multa legatura cu arta cinematografica, așa cum era pe vremuri, pentru ca „este foarte politizat și totodata, cancanizat”. Gazetarul suspecteaza ca scena Smith-Rock a fost, de fapt, trucata, pentru a mai inviora show-ul „plicticos, plasticos și plin de imbrațișari lautarești”. Totodata, CTP este suspicios și cu privire la modul in care au fost acordate premiile, in contextul raspandirii ideologiei „politically correct”, din ce in ce mai prezenta in SUA. „Aceasta ficțiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

