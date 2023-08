Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump se afla la sediul tribunalului federal din Washington pentru a se preda autoritatilor, dupa ce a fost inculpat de complot in dosarul rasturnarii rezultatului alegerilor prezidentiale din 2020, in care a fost infrant de catre Joe Biden, relateaza The Associated…

- Donald Trump a fost inculpat pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, cea mai grava acuzatie care i-a fost adusa fostului presedinte care a fost deja urmarit penal de doua ori, relateaza AFP. Principalul favorit republican pentru alegerile de anul viitor este…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus de acuzare pentru ca a complotat in vederea anularii infrangerii sale in alegerile din 2020. Potrivit CNN , in cadrul anchetei avocatului special Jack Smith, Trump a fost acuzat de: conspiratie in vederea fraudarii Statelor Unite; conspiratie in vederea…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa electorala din 2024, a fost inculpat, marti seara, in investigatia privind presupuse actiuni de blocare a validarii rezultatelor scrutinului prezidential desfasurat in anul 2020, anunța Mediafax.Donald Trump este acuzat de conspiratie pentru…

- Donald Trump a fost inculpat marti pentru incercarile sale de a influenta rezultatul alegerilor prezidentiale din 2020, cea mai grava acuzatie care i-a fost adusa fostului presedinte care a fost deja urmarit penal de doua ori, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro. Principalul favorit republican pentru…

- Avocatii fostului presedinte american Donald Trump au fost instiintati joi de procurori sa se astepte la inculparea acestuia pentru eforturi de anulare a rezultatului scrutinului prezidential din 2020, afirma surse judiciare.Todd Blanche si John Lauro, avocatii lui Donald Trump, s-au intalnit joi,…

- Procesul va incepe astfel cu sase luni inaintea alegerilor prezidentiale, pentru care Donald Trump si-a prezentat deja candidatura la investitura republicana, si se va desfasura in plina campanie pentru alegerile primare.

- Jared Kushner, ginerele fostului presedinte american Donald Trump, a depus marturie in fata unui mare juriu, in cadrul anchetei privind urmarile alegerilor prezidentiale din SUA din 2020, transmite vineri agentia dpa, care preia informatii publicate miercuri de ziarul New York Times si televiziunea…