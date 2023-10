Stiri pe aceeasi tema

- Padurea Comorova a aparut in urma proiectului de plantare a perdelelor forestiere de protectie, care la inceputul secolului XX se intindea de la Costinesti pana la Mangalia. In anul 1971, sub ordinal dictatorului Nicolae Ceausescu, o mare parte din padurea Comorova a fost defrisata pentru a se construi…

- Primarul Allen Coliban a dat, vineri, ordinul de incepere a lucrarilor la primul Park&Ride din municipiu, de langa viitoarea Sala Polivalenta . Proiectul Park&Ride din Brasov, de langa viitoarea Sala Polivalenta, face parte din strategia municipalitații de tranziție spre o mobilitate a cetațenilor,…

- ”Imbaierea este permisa” in Marea Neagra, anunța Direcția de Sanatate Publica Constanța in ultimul buletin privitor la calitatea apei de imbaiere. Potrivit ultimului buletin (14-18 august) emis de Direcția de Sanatate Publica Constanța, doctor Luiza Caruceru, in toate punctele de recoltare a probelor…

- Prețurile la cazare au scazut cu pana la 20%, ajungand la nivelul celor de la inceputul lunii iunie.Cele mai bune oferte sunt prin agențiile de turism, pentru cei care rezerva un sejur de minimum trei zile pe litoral. In stațiunea Mamaia, care are și cele mai multe locuri de cazare, prețurile la un…

- Turiștii aflați in sudul litoralul romanesc nu vor putea intra vineri in apa. Steagul roșu, arborat din cauza curenților puternici Steagul roșu a fost arborat pe litoral de catre salvamari vineri, pentru a patra zi consecutiv, din cauza curenților puternici. Astfel, turiștii care se afla in stațiunile…

- Val de tragedii pe litoral! Patru oameni si au gasit sfarsitul in mare, in valuri de cativa metri. In Mamaia, trei barbati au murit incercand sa salveze o fata de 16 ani, luata de curenti. Turistii au format un lant uman pentru salvarea lor, dar din pacate medicii nu i-au mai putut resuscita. Salvamarii…

- Barbatul a fost scos la mal inconștient de catre salvamari, i s-au aplicat manevre de resucitare, dar medicii au constatat decesul, a anunțat ISU Constanța. La fața locului salvatorii au intervenit cu o ambulanța SMURD, un echipaj de la serviciul județean de ambulanța, o șenilata și elicopterul SMURD.Decesul…

- In cadrul acestei caravane, parlamentarii USR discuta cu reprezentanti ai comunitatilor si ai societatii civile si strang semnaturi de sustinere pentru proiectul de lege "DNA ul padurilor" In judetul Constanta, parlamentarii USR au inspectat locatii din zona statiunilor Neptun, Olimp, Venus si Jupiter,…