A fost redusă perioada de suspendare a permisului pentru șoferii implicați în accidente cu victime A fost redusa perioada de suspendare a permisului pentru șoferii implicați in accidente cu victime in Eveniment / on 18/02/2020 at 13:20 / Perioada de suspendare a permisului de conducere pentru șoferii care au fost implicați in accidente rutiere cu victime poate fi redusa de la 90 la 30 de zile, incepand cu data de 11 februarie, daca aceștia se prezinta in vederea susținerii examenului in primele 30 de zile de la inceperea perioadei de suspendare. “Incepand cu data de 11 februarie 2020, pentru conducatorii auto implicați in accidente rutiere soldate cu victime omenești, se reduce… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii unitaților școlare din municipiul reședința de județ sunt invitați sa spuna: “Și eu iubesc Alexandria” in Eveniment / on 31/01/2020 at 13:24 / Elevii unitaților școlare din municipiul reședința de județ sunt invitați de municipalitate sa participe la un concurs, in cadrul caruia…

- Aproape 4.500 de situații de urgența, gestionate de pompierii teleormaneni in 2019 in Eveniment / on 30/01/2020 at 11:00 / Din cele 12.387 de situații de urgența inregistrate la nivelul județului Teleorman, pe parcursul anului 2019, 4.446 au fost gestionate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- Un barbat din Alexandria și-a lovit soția cu pumnii. Polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu in Eveniment / on 21/01/2020 at 14:30 / Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alexandria au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de violența in familie și au emis ordin…

- O autospeciala a IPJ Teleorman s-a facut praf intr-un accident rutier pe DN6, la Buchin/ Un polițist a fost ranit și transportat la spital in Eveniment / on 15/01/2020 at 13:55 / Un grav accident de circulație, in care a fost implicata o autospeciala de poliție a Inspectoratului de Poliție Județean…

- Șef nou la Poliția Turnu Magurele in Eveniment / on 15/01/2020 at 13:03 / Comisarul șef de poliție Catalin Voinea, șef al Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, preia conducerea Poliției Turnu Magurele. Mutarea a fost facuta dupa ce comisarul șef de poliție…

- Doua mașini distruse de flacari, la Poroschia in Eveniment / on 17/12/2019 at 14:25 / Doua mașini au fost mistuite de flacari, la Poroschia, marți dimineața, incendiul fiind provocat de un scurtcircuit produs la instalația electrica a unuia dintre autoturisme, informeaza ISU Teleorman. Pompierii…

- Suspectul principal in cazul talhariilor din Alexandria a fost arestat preventiv in Eveniment / on 23/11/2019 at 13:08 / Barbatul retinut, ieri, de oamenii legii in cazul celor doua talharii comise in Alexandria, cu o saptamana in urma, a fost arestat preventiv. Sandu Felinar, zis “Lae”,…