Stiri pe aceeasi tema

- A fost publicata ierarhia elevilor care au sustinut Evaluarea Nationala. A fost publicata, pe admitere.edu.ro , ierarhia, la nivel județean/la nivelul municipiului București, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. In intervalul 2-8 iulie, absolvenții și parinții acestora,…

- Ziarul Unirea Admitere Liceu 2020: Ierarhia mediilor din Alba dupa rezultatele la Evaluarea Naționala a fost PUBLICATA. Specializarile unitaților de invațamant Ierarhia mediilor la Evaluare Naționala 2020 in Alba a fost publicata de Ministerul Educației, in vederea inscrierii elevilor la liceu. La admiterea…

- Ministerul Educației a publicat ierarhia mediilor la Evaluare Naționala 2020 in Alba, in vederea inscrierii elevilor la liceu. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala, iar 20% media generala de absolvire a claselor V – VIII. Inscrierile la liceu incep…

- Va fi publicata ierarhia, la nivel județean, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. Aceasta ierarhie va fi publicata miercuri, 1 iulie. Sunt 3.790 de elevi in Timiș care au obținut medii peste 5 la Evaluarea Naționala.

- ​Absolvenții claselor a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala 2020 afla miercuri ce loc ocupa in ierarhia mediilor de admitere la liceu, la nivel judetean sau in Capitala. Media de admitere la liceu se calculeaza ca medie ponderata intre media generala la Evaluarea Naționala (cu pondere de 80%)…

- La etapa speciala a examenului de Evaluare Nationala, care incepe luni, s-au inscris 216 absolventi ai clasei a VIII-a, a anuntat, duminica, Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC). Examenul se va organiza in 60 de centre din 37 de judete si in municipiul Bucuresti. In sesiunea speciala se vor respecta…

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, un numar de 172.482 de absolventi ai clasei a VIII-a, dintre care 16.004 in municipiul Bucuresti, s-au inscris in acest an pentru a sustine Evaluarea Nationala din sesiunea 2 - 27 iunie. Astfel, luni se vor afisa rezultatele, pana…

- Ministerul Educației și Cercetarii va face modificari privind organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021. Completarea opțiunilor in fișele de inscriere pot fi realizate in unitatea de invațamant sau prin mijloace electronice de comunicare:…