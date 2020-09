A fost publicată harta cu scenariile pentru reînceperea școlii/ Nouă localități din județ în scenariul galben A fost publicata harta cu scenariile pentru reinceperea școlii/ Noua localitați din județ in scenariul galben in Social / on 08/09/2020 at 10:16 / Ministerul Sanatații a publicat, luni, harta cu scenariile privind organizarea activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, pentru inceperea școlii din 14 septembrie. In baza acestei analize epidemiologice, dar și in funcție de particularitațile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecarei unitați de invațamant in parte, școlile… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

