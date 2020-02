Stiri pe aceeasi tema

- "Hepatita C. Testeaza! Trateaza! Invinge!" este denumirea unei campanii in care vedete precum Doinița Oancea, Maria Carneci sau Catalin Scarlatescu, dar și alte persoane publice, au decis sa se implice.

- Invitatii realizatorului emisiunii, Florina Stangaciu, vor fi dr. Camelia Cojocariu, medic primar gastroenterolog la Institutul de Gastroenterologie si Hepatologie Iasi, dr. Anca Deleanu, medic de familie, presedinte al Societatii Nationale de Medicina Familiei (Iasi), precum si actrita Doinita Oancea,…

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, joi, ca pacientii trebuie sa aiba dreptul de a alege daca se trateaza in spitalele de stat sau private, mentionand ca liberalizarea serviciilor medicale ar insemna "accesul rapid la tratament, servicii de calitate si vieti salvate". "Un guvern liberal ia masuri…

- *Astazi, in Argeș, la un centru comercial din Pitesti, a fost lansata Campania „Hoții iți invadeaza intimitatea”, care are ca scop constientizarea rolului si importanta masurilor preventive in protejarea bunurilor din locuinte.* Campania ,,Hoții iți invadeaza intimitatea”, desfasurata la nivel national…

- Primaria municipiului Buzau anunța ca in data de 14 decembrie 2019 se va desfașura o campanie de testare gratuita pentru Hepatita C. Consultațiile vor avea loc in intervalul orar 09.00 – 15.00, in sediul Primariei Buzau. Evenimentul este organizat de specialiști de la Spitalul Universitar de Urgența…

- Pacienții cu HIV SIDA din Romania ar putea primi de anul viitor medicația acasa. Propunerea de-a introduce aceasta modalitate de tratament la domiciliu pentru persoanele cu HIV/SIDA aderente la tratament și care au virusul nedetectabil in sange in contractul-cadru (Co-Ca) cu Casa Naționala de Asigurari…

- Peste 4,5 milioane de romani au ales sa trateze racelile și durerile in gat cu antibiotic. Peste 30% dintre aceștia nu au cerut sfatul vreunui medic. Sunt concluziile unui studiu al Societatii Romane de Rinologie si Societatii Nationale de Medicina Familiei. O treime dintre cei care au consumat antibiotic…

