A fost publicat in Monitor Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Text integral

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Prezentam integral textul documentului: „Avand in vedere ca, pe plan mondial, atat numarul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cat si numarul de decese provocate de acesta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți, 14 aprilie a.c., decretul privind prelungirea starii de urgența pe teritoriul Romaniei. Va prezentam in continuare textul integral decretului:„Avand in vedere ca, pe plan mondial, atat numarul de persoane infectate cu coronavirusul…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. Prezentam integral textul documentului: "Avand in vedere ca, pe plan mondial, atat numarul de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cat si numarul de decese provocate de acesta…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 297 din 8 aprilie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 44 2020 privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016 2020, unele masuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 2020, precum…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 268 din 31 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de Urgenta nr. 36 2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru adoptarea unor masuri pe timpul starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195 2020 privind instituirea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 224 din 18 martie a fost publicata Hotararea Parlamentului numarul 3 pentru incuviintarea masurii adoptate de presedintele Romaniei privind instituirea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii.Hotararea aprobata de Parlament are un singur articol."In…

- Textul integral al Decretului prezidential privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei este publicat astazi, 16 martie in Monitorul Oficial. Presedintele Romaniei decreteaza: Art. 1. Se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, pe o durata de 30 de zile. Art. 2. Pentru…