Polițiștii din Chitila impreuna cu cei de la Serviciului de Investigații Criminale Ilfov l-au depistat in Ploiești pe barbatul in varsta de 20 de ani, banuit de comitera faptei de furt din data de 1 noiembrie, din autoturismul Poștei Romane, a unui sac, ce conținea suma de 278000 lei. Asupra barbatului a fost gasit un sac cu bani, urmand ca ulterior sa fie stabilita valoarea acestora. https://www.puterea.ro/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-04-at-20.44.33.mp4 La acest moment, barbatul se afla in custodia polițiștilor din Chitila, fiind condus la sediul acestei subunitați de poliție,…