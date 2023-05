Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT și polițiști din Timișoara fac, joi, 13 percheziții la mai multe persoane din Arad și Timiș banuite ca, in ultimii doi ani, au obligat 11 femei sa se prostitueze in doua saloane de masaj și ca le-au vandut droguri clienților acestora.

- Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita. Seismul vine la aproape doua ore dupa ce in aceeași zona a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe Richter. In ziua de 22.05.2023, 20:46:43 (ora Romaniei), s-a produs in Crisana, ARAD un cutremur…

- „In ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita”, anunța INFP.

- Consultații in specialitatea genetica medicala la Spitalul "Victor Babeș". Continua dezvoltarea Ambulatoriului de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara.

- Semnal de alarma tras de specialiștii de la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara trag un semnal de alarma vizavi de un microb care se afla in spatele celor mai frecvente infecții bacteriene, ce pot cauza mai...

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara are un nou specialist in bolile gastrointestinale: Diana Nicoleta Popitiu. Ea a inceput colaborarea cu unitatea sanitara in aceasta luna, iar cu aceasta ocazie reprezentanții spitalului amintesc și de riscurile asociate infecțiilor…

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…

- Asociația Documentor a lansat la Timișoara o campanie de promovare pentru inființarea unui centru regional de film. Proiectul include și un atelier de animație, in care tineri din Norvegia și Romania vor lucra impreuna pentru a crea un scurtmetraj de animație. Scopul acestor proiecte este de a dezvolta…