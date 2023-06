Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile centrale au intrat pe ultima suta de metri in lansarea primelor licitatii in cazul Spitalului Regional de Urgenta (SRU) Iasi. Conform calendarului asumat, procedurile ar urma sa fie publicate saptamana viitoare. Pana atunci, luni, Consiliul Local (CL) va atribui un teren de 2.500 mp suplimentar…

- ANUNT FINALIZARE PROIECT SC RENTEA SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul ”CAPITAL DE LUCRU PENTRU RENTEA SRL” proiect nr. RUE 3577 din 23.06.2022 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 61/2022. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni,…

- Mai multe unitati militare au initiat achizitii prin care s-au cheltuit sume importante pentru renovarea si amenajarea unor bucatarii si sali de mese. Armata Romana nu investeste doar in achizitii de armament si echipament, ci si in infrastructura unitatilor sale militare. Pe langa renovari ale cazarmelor,…

- Europarlamentarul Pro Romania, Corina Cretu a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca se intreaba de ce din 2018 nu se fac licitatiile pentru spitalele regionale, sa se stabileasca constructorii pentru spitale de la Iasi, Cluj si Craiova si de ce dureaza atata.Ea…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila anunța ca lucrarile de proiectarea pentru Spitalul Regional din Iași se vor incheia la sfarșitul acestei luni, urmand sa fie demarata procedura de licitație pentru execuția obiectivului. Startul lucrarilor la spital urmeaza sa fie dat in a doua jumatate a lunii.…

- Garda Nationala de Mediu va avea, incepand din acest an, 46 de drone dotate cu senzori si echipamente pentru inspectie si control, dintr-un proiect finanțat din fonduri europene, a anunțat vineri, 10 martie, Ministerul Mediului, intr-un comunicat citat de News.ro.Potrivit autoritaților, instituția a…

- Societatea comerciala MARMOLUX S.R.L., identificata prin cod de identificare fiscala 15502064, numar de ordine in Registrul Comertului J16/829/2003, cu sediul in județul DOLJ, Aleea 1 SIMNIC 52, localitatea Craiova, cod poștal 200100, Romania, telefon 0740 178 940 , poșta electronica [email protected]…

- Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, remis marti seara AGERPRES, in 2023, prin Programul Sanatate, vor fi deschise 79 de apeluri in valoare totala de 5,45 miliarde de euro pentru investitii in infrastructura de sanatate, servicii de screening, medicina de familie si medicina scolara, precum…