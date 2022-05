Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei Bologna, Sinisa Mihajlovici, a fost externat dupa ce a raspuns pozitiv la tratamentul pentru leucemie, a anuntat luni clubul din Serie A. Tehnicianul de 54 de ani este „in stare buna", potrivit comunicatului de la Bologna care explica faptul ca a parasit spitalul Sant'Orsola din orasul…

- La sfarșitul saptamanii trecute s-a disputat o noua etapa in Liga a V-a a județului Suceava. In seria I, in urma rundei cu numarul XIV, noul lider este Sporting Poieni Solca, formație care adetronat-o pe Bucovina Darmanești. In seria a II-a, liderul Academica Galanești a ”predat” o lecție de fotbal…

- In prima runda din play-out, Gloria Bistrița – Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, iarași impotriva lui Falub Dupa gura imensa de oxigen luata in orașul viorilor, “alb-negrii” din Cetatea Marii Uniri au parte de o noua descindere la Bistrița, sambata, de la ora 17.00, in prima runda din play-out-ul Seriei…

- Echipa Farul Constanta II a sustinut, sambata dupa-amiaza, ultima partida de verificare din aceasta iarna inaintea reluarii campionatului Ligii a III-a la fotbal. Dupa confruntarile cu Inainte Modelu (5-1), CSA Steaua Bucuresti (1-6), Dunarea Calarasi (4-2) si Petrolul Ploiesti (0-0), jucatorii antrenati…

- Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei a cerut printr-un ordin direct sa se produca daune maxime invadatorilor.”Astazi, 24 februarie, la ora 05.00, forțele armate ale Federației Ruse au lansat un bombardament intens al unitaților noastre din est, au lansat lovituri cu rachete/bombe pe aerodromurile…

- Yeat a lansat albumul “2 ALIVE”. Materialul discografic are 20 de piese și conține colaborari cu Young Thug, Gunna, Yung Kayo, Ken Carson, și SeptembersRich. Materialul discografic apare dupa o saptamana de la lansarea single-ului “Still Countin”. Susținut de sintetizatoare electronice pentru jocuri…

- Daca televizoarele OLED au inceput sa apara si la preturi ceva mai decente, monitoarele OLED de gaming au ramas mereu in zona prohibitiva. Alienware a prezentat un nou model pe 14 februarie si pentru ce ofera el, pretul e chiar corect. Este un model QD-OLED, care va sosi pe piata in primavara. Costa…

- Volumul „Europa mea”, semnat de scriitorul si disidentul Gheorghe Ursu, va fi lansat miercuri, de la ora 19.00, pe paginile de Facebook Polirom si Carturesti, informeaza News.ro. La eveniment sunt Invitati: Tania Radu, Gelu Ionescu, Andrei Ursu, Ovidiu SimoncaVolumul are o prefata semnata…