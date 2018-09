Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil datorita…

- Oficialii universitatii i-au surprins cu aceasta veste pe studentii din anul intai, care au venit joi sa-si obtina halatul alb in cadrul unei ceremonii desfasurate anual. Kenneth Langone, presedintele consiliului facultatii de medicina NYU Langone Health, a explicat ca acest lucru a fost posibil datorita…

- Doi copii au fost atacați de rechini in New York, pe coasta insulei Long Island, au anunțat oficialitațile, care au adaugat ca acesta sunt primele incidente de acest fel in ultimii 70 de ani, scrie BBC News. O fetița in varsta de 12 ani și un baiat de 13 ani au primit ingrijiri medicale dupa ce au fost…

- Fenomen neobisnuit chiar in apropiere de New York. Doi copii au fost atacați miercuri de rechini, pe coasta Long Island din statul american, fiind primul incident de acest gen din ultimii 70 de ani, scrie mediafax.ro.

- O fata in varsta de 12 ani si un baiat in varsta de 13 ani au fost atacati miercuri de rechini, pe coasta Long Island din statul american New York, acesta este primul incident de acest gen din ultimii 70 de ani, relateaza BBC.

- Doi copii au fost atacați miercuri de rechini, pe coasta Long Island din statul american New York, fiind primul incident de acest gen din ultimii 70 de ani, relateaza BBC, citat de Mediafax. Cele doua incidente, in care au fost implicați o fata in varsta de 12 ani și un baiat in varsta de 13 ani, s-au…

- Cineastul Martin Scorsese va primi trofeul pentru intreaga cariera la ediția din acest an a Festivalului de Film de la Roma, care va avea loc in perioada 18 - 28 octombrie, au anunțat organizatorii evenimentului pe site-ul oficial, informeaza Mediafax.Martin Scorsese va primi trofeul din mainile…

- IRIDEX participa anul acesta la cea de-a treia ediție a conferinței internaționale Trenchless Romania, una dintre cele mai importante reuniuni regionale dedicate tehnologiilor fara sapaturi, tehnici revoluționare in domeniul construcțiilor urbane, care combina eficiența economica cu principii de protecție…